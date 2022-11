Alunos da Escola Olavo Bilac formam nova cooperativa escolar em Agudo

No último sábado, dia 30, foi fundada a terceira cooperativa escolar do município de Agudo. Agora, alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, da comunidade da Nova Boêmia, contam com um projeto que desenvolve o espírito da liderança, do empreendedorismo, da inclusão social e, principalmente, a cooperação.

Alinhando novas metodologias pedagógicas aos princípios e valores do cooperativismo, a Assembleia de Fundação da Cooperativa Escolar “CooperBilac”, reuniu comunidade escolar, autoridades, convidados e os 30 sócios fundadores.

Durante a assembleia, foram apresentados e deliberados assuntos referentes a organização e desenvolvimento dos trabalhos da Cooperativa, como o Estatuto Social e logomarca, tudo construído pelos próprios estudantes com auxílio de professores e assessores pedagógicos.

“Agudo esta de parabéns por abrir oportunidades para os seus jovens”, destacou a Coordenadora Regional do Programa União Faz a Vida do Sicredi, Luci Fornari Abreu.

O Conselho de Administração e Fiscal foram eleitos para gestão 2022/2023. A liderança estará com o presidente Leonardo Matte Hoppe, e o vice Herick Rodrigues. Antes de eleitos, eles apresentaram o plano de gestão, que engloba atividades a serem desenvolvidas durante o ano letivo da cooperativa escolar.

Em 2022, além da Cooperativa Escolar da Olavo Bilac, duas outras já haviam sido formalizadas nas escolas municipais Santos Dumont, no Bairro Caiçara, e Santo Antônio, na Linha dos Pomeranos.

Fonte: Prefeitura de Agudo