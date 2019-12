Alunos da Escola Carlos Altermann recebem o Livro Escolar do Município de Paraíso do Sul

Na última quinta-feira, 12 de dezembro, o prefeito municipal de Paraíso do Sul, Artur Ludwig, acompanhado pela secretária de Educação e Cultura, Rosângela Baumhardt estiveram na Escola Carlos Altermann realizando a entrega do Livro Escolar do Município de Paraíso do Sul.

O Livro possui uma linguagem acessível e didática, e poderá ser usado em sala de aula como fonte de pesquisa e enriquecimento dos conhecimentos sobre o município.

Em novembro, um exemplar do Livro Escolar do Município foi entregue a cada aluno das escolas Rodrigues Alves, Professora Célia Milda Schlesner Schiefelbein, Cristian Gaedtke, Gaspar Barreto, Salgado Filh, Max Paulo Schlosser e Duque de Caxias. Posteriormente a entrega dos livros ocorrerá também na Escola Afonso Pena.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul