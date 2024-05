Alojamentos de Faxinal do Soturno têm rotina de atendimentos psicológicos

As ações continuam nos locais de alojamento das pessoas que precisaram sair de suas residências, em Faxinal do Soturno, devido à enchente. Na última quinta-feira, dia 9, as psicólogas da Assistência Social, Educação e Saúde, em parceria com os profissionais do Programa Primeira Infância Melhor (PIM), Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), realizaram atividades com as crianças e os adultos.

Com as crianças, as atividades visaram o entretenimento e a expressão dos sentimentos através de recursos lúdicos. Com o público adulto, foram realizados momentos de escuta e acolhimento, bem como atividades de promoção de saúde por meio de jogos e pintura.

Além disso, também foi ofertado o recurso terapêutico de auriculoterapia, que consiste na aplicação de sementes em pontos específicos da orelha, sendo que os estímulos desses pontos promovem saúde e bem-estar. As ações demonstram o comprometimento das Secretarias em auxiliar a população neste momento difícil.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno