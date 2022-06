Alimentação saudável será tema de palestra do projeto Viva em Movimento de Faxinal do Soturno

O projeto Viva em Movimento da Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Emater e a Prefeitura de Faxinal do Soturno, realizará duas palestras, nos dias 9 e 14 de junho, com o tema “Alimentação saudável na atualidade”. A convidada especial é a Tecnóloga em Alimentos e Extensionista Rural Aline Berlese Suertegaray (foto).

No dia 9 a palestra será realizada no Centro Comunitário Santo Antônio, às 14h30min, para integrantes do projeto do Centro, da Vila Verde Teto e dos bairros Medianeira e Santo Antônio. O transporte sairá da Vila Verde Teto às 13h35min, passando na Praça Vicente Pallotti às 14h e no bairro Medianeira às 14h15min.

Já no dia 14 a palestra será no Centro Comunitário do Sítio Alto, às 14h30min, para participantes das comunidades de Santos Anjos, Val Veronês, Linha Guarda Mor, Saxônia, Sítio Alto e Sítio dos Mellos. O transporte sairá da cidade às 13h35min, passando pelas comunidades.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno