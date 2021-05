Agudo: Videomonitoramento será estendido para o interior e ampliado na cidade

O sistema de videomonitoramento de vias públicas de Agudo será referência no estado a partir de 2021, uma vez que vai ser estendido para pontos estratégicos do município, inclusive em localidades do interior. Ao todo, serão instaladas 120 novas câmeras de videomonitoramento, distribuídas em 39 pontos, em consonância com as orientações recebidas pelos Órgãos de Segurança Pública de Agudo.

O projeto está em fase de licitação e prevê instalar câmeras em localidades do interior. Serão cinco pontos distribuídos nas localidades de Picada do Rio, Nova Boêmia, Novo São Paulo, Cerro Chato e Rincão do Pinhal.

O prefeito, Luís Henrique Kittel, reforça que a ampliação do sistema de monitoramento é importante para garantir a sensação de segurança e qualidade de vida dos agudenses.

Também, haverá ampliação do videomonitoramento na zona urbana, que hoje conta com 24 pontos, para 34 pontos, além dos outros cinco no interior. Atualmente, o sistema de possui 60 câmeras e a partir do novo projeto serão 120.

As imagens serão transmitidas para a Central de Operações, localizada junto à Brigada Militar de Agudo e para a Polícia Civil de Agudo.

Fonte: Prefeitura de Agudo