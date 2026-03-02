Agudo terá programa para oferta de próteses dentárias a idosos

A Prefeitura de Agudo irá promover o programa “Sorria, meu Vovô”, iniciativa voltada à oferta gratuita de próteses dentárias para idosos do município. A ação é realizada em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Governo Federal, fortalecendo as políticas públicas de atenção básica e saúde bucal.

O objetivo do programa é melhorar a qualidade de vida da população idosa, promovendo mais saúde, autoestima e bem-estar. A proposta garante acesso a cuidados odontológicos essenciais, contribuindo diretamente para a alimentação adequada, a comunicação e a convivência social dos beneficiados.

A triagem será realizada no Posto Centro no dia 14 de março, com possibilidade de nova data em 28 de março, conforme a demanda. Os idosos interessados passarão por avaliação inicial e serão incluídos em uma lista de espera. A equipe da Secretaria de Saúde fará contato mensal com os pacientes, organizando os atendimentos conforme a agenda.

Inicialmente, serão disponibilizadas 20 próteses totais por mês. Em uma etapa posterior, o programa também passará a oferecer próteses parciais, ampliando o número de atendimentos. “Cuidar da saúde bucal dos nossos idosos é cuidar da dignidade e da autoestima de quem ajudou a construir a história de Agudo. O programa é mais do que entregar próteses, é devolver qualidade de vida e o sorriso a quem tanto já fez por nossa comunidade”, destacou o prefeito Luís Henrique Kittel.

As demais orientações sobre consultas e etapas do tratamento serão repassadas diretamente aos pacientes pela equipe responsável. Com a iniciativa, o município reafirma seu compromisso com o cuidado integral da pessoa idosa e com a ampliação do acesso à saúde pública de qualidade.

Fonte: Prefeitura de Agudo