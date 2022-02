Agudo terá palestra ‘Como Empreender com Sucesso’ com Roberto Argenta, na próxima sexta-feira, dia 4

Roberto Argenta, nasceu no interior do município de Gramado, até os 11 anos trabalhou na roça com seus pais, dos 11 aos 18 anos estudou no seminário São José em Gravataí, formou-se em Ciências Contábeis pela UFRGS, trabalhou em várias empresas em Porto Alegre nas áreas financeiras e auditoria contábil.

Roberto Argenta, que é dono da Calçados Beira Rio, uma das empresas líderes calçadistas do Brasil, localizada na cidade de Novo Hamburgo/RS. Foto: Marcos Nagelstein/ Agência Preview

Há 46 anos, iniciou em um galpão de madeira, coberto de zinco à beira do rio, a empresa Calçados Beira Rio S.A., que produz as marcas Beira Rio Conforto, Vizzano, Moleca, Modare Ultraconforto, Molekinha, Molekinho, Actvitta e BR Sport. A empresa é uma das maiores calçadistas do Brasil e do mundo, exportando para mais de noventa e cindo países e gerando direta e indiretamente mais de 25.000 empregos. Todas as unidades fabris estão localizadas no Rio Grande do Sul.

Homem de ação, Roberto Argenta percorreu, em 2021, mais de 370 municípios gaúchos, palestrando, mapeando e identificando, presencialmente, o potencial de desenvolvimento de cada cidade. E, na companhia de prefeitos, autoridades e empresários locais, identificou e apresentou pontos de melhoria para fomentar o crescimento econômico de cada região.

Roberto Argenta participa ativamente do Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, onde estão localizados a Antonio Meneghetti Faculdade, a Fundação Antonio Meneghetti, o Hotel Recanto Bussiness Center, as Termas Romanas, o Resort Termas Romanas, além do plantio das oliveiras e a fábrica de azeite. Neste grandioso complexo, a cultura do Ser, do Saber e do Fazer é real, proporcionando conhecimento e formação profissional diferenciada até o ensino de práticas, como o plantio de frutas, verduras, flores ─ e tudo que se pode usufruir da terra e da beleza da natureza.

Em sua palestra, Roberto Argenta abordará temáticas que envolvem empreendedorismo, turismo, protagonismo profissional, liderança e cultura do saber servir ao cliente.

Apoio | Iniciativa: ACISA

Data: 04.março.2022

Hora: 20 horas

Local: Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo | RS

Rua Theodoro Woldt, número 375

Confirme sua presença através dos telefones:

(55) 3365 1414

(55) 999 345 366