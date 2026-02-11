Agudo tem duas escolas premiadas em programa estadual de alfabetização

O município de Agudo teve duas escolas da rede pública reconhecidas no Prêmio Alfabetiza Tchê, iniciativa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul que valoriza instituições com destaque na alfabetização dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

As escolas D. Pedro II e Alberto Pasqualini obtiveram resultados expressivos no Índice de Qualidade de Alfabetização da Escola (IQAe), alcançando 81,36 e 80,00, respectivamente. O índice é calculado a partir dos dados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (SAERS) 2024, que avalia competências em leitura, escrita e aprendizagem.

Para a secretária municipal de Educação, Andressa Hoffmann Limana, o reconhecimento é resultado de um trabalho contínuo e coletivo. “Esse prêmio mostra que investir na alfabetização, na formação dos professores e no acompanhamento pedagógico faz diferença. É um mérito das nossas equipes escolares, dos professores que estão diariamente em sala de aula e das famílias que caminham junto com a escola”, destacou.

O prefeito Luís Henrique Kittel também celebrou o resultado e ressaltou o compromisso da gestão com a educação. “A educação é uma das prioridades do nosso governo. Ver duas escolas de Agudo sendo reconhecidas em nível estadual comprova que estamos no caminho certo, qualificando estruturas e cuidando do futuro das nossas crianças”, afirmou.

O Prêmio Alfabetiza Tchê integra a política estadual de fortalecimento da alfabetização, reconhecendo práticas educacionais que contribuem para a melhoria da qualidade do ensino público e para a garantia do direito à aprendizagem desde os primeiros anos escolares.

Fonte: Prefeitura de Agudo