Agudo: Servidores municipais participam de capacitação

Nesta quarta-feira, dia 29, em Porto Alegre, servidores municipais da Prefeitura de Agudo participaram de capacitação sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos.

A Lei Federal nº 14.133/2021 entrou em vigor em 1º de abril de 2021. A partir de abril de 2023, as contratações públicas deverão estar de acordo a disciplina da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, sobretudo no que tange ao regular processamento das licitações públicas e, por conseguinte, com a manutenção regular das atividades administrativas, diretamente relacionadas e dependentes de compras, serviços e obras.

Participaram os servidores Magdiel Dickow, Letícia Mahlke e Clair Wilhelm.

Fonte: Prefeitura de Agudo