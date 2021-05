Agudo será contemplado com emenda de R$ 400 mil para aquisição de escavadeira hidráulica

Durante agenda na capital do Estado, o prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, recebeu a notícia de que Agudo será contemplado com uma emenda parlamentar do deputado federal Giovani Cherini no valor de R$ 400 mil para aquisição de uma escavadeira hidráulica (draga).

A escavadeira contribuirá para o desenvolvimento de Agudo, possibilitando mais agilidade para, por exemplo, serviços de terraplanagem e escavações, contribuindo com o maquinário necessário para atender as demandas do município.

Conforme o prefeito Kittel, o recurso será importante para intensificar os trabalhos da prefeitura, garantido serviços ágeis e de qualidade.

Acompanharam a agenda o assessor de Gabinete, Fernando Dickow, e a secretária de Educação e Desporto, Emanueli Unfer.

Fonte: Prefeitura de Agudo