Agudo sedia oficina sobre prevenção e resposta desastres naturais no meio rural

Lideranças rurais, agricultores e representantes de instituições participaram no último dia 14 de maio, em Agudo, de uma oficina voltada à prevenção e resposta a desastres naturais. O encontro foi realizado na Câmara de Vereadores e reuniu 32 participantes, entre agricultores, defesa civil, bombeiros, Emater/RS-Ascar, estudantes de gestão ambiental e vereadores. As localidades de Agudo, Santa Maria, Faxinal do Soturno, Dona Francisca, Restinga Seca e Paraíso do Sul foram escolhidas para participarem desta oficina, porque as áreas rurais destes municípios foram muito afetadas pelo desastre climático ocorrido em maio de 2024. Durante o encontro, os participantes compartilharam experiências vividas durante os desastres recentes e discutiram estratégias de preparação, organização comunitária e resposta frente a situações de emergência no meio rural.

A atividade foi promovida pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), por meio do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária e do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, em parceria com a Emater/RS-Ascar, Fapergs e Hopeful.



O objetivo é orientar agricultores e lideranças rurais sobre medidas de prevenção, adaptação e mitigação dos impactos provocados por eventos climáticos extremos, que têm se tornado mais frequentes no Estado. Estas ações envolvem a recuperação de matas ciliares destruídas pelas enxurradas e a instalação de uma unidade demonstrativa de um sistema agroflorestal em uma propriedade rural. Esta unidade demonstrativa tem o objetivo de contribuir com os agricultores locais na rápida recuperação da capacidade produtiva do solo da área agrícola afetada. Além disso, etapas importantes do projeto aprovado no edital da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) de apoio a desastres climáticos estão sendo realizadas no município de Agudo.

A oficina



A oficina foi ministrada por Abner Willian Quintino de Freitas, mestre pelo PPG Tecnologias da Informação e Gestão em Saúde da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e fundador da startup Hopeful, sediada no Parque Científico e Tecnológico da PUCRS, em Porto Alegre. A empresa trabalha desde 2017 com treinamento de indivíduos e instituições em situação de desastre.

As ações do programa de capacitação incluem treinamento de como agir antes, durante e após desastres, com foco em medidas de segurança, proteção dos recursos naturais e prevenção de danos às atividades agropecuárias; instruções sobre práticas de manejo sustentável, como a implementação de sistemas agroflorestais, técnicas de conservação de solo e água, e uso de bioinsumos, para aumentar a resiliência da agricultura e mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

A oficina faz parte do Projeto Uma só saúde na agropecuária: diagnóstico e resiliência a desastres no contexto das mudanças climáticas no Estado do Rio Grande do Sul, coordenado pelo pesquisador do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA) José Reck Júnior, financiado pela Fapergs no âmbito do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Voltado a Desastres Climáticos. Uma nova oficina deve ser ministrada ainda neste ano e uma publicação será produzida após a finalização do projeto.

Fonte: Emater