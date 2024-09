Agudo sedia “Encontro regional para pactuação de indicadores de saúde no RS”

Na manhã desta terça-feira, dia 3, o município de Agudo foi palco de um importante Encontro Regional de orientação aos municípios sobre a Pactuação de Indicadores de Saúde para o Estado do Rio Grande do Sul. O evento, promovido pela 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ª CRS), teve como objetivo retomar as atividades da Pactuação de Indicadores em Saúde para o período de 2024-2027.

A escolha de Agudo como sede para a oficina descentralizada regional reforça a parceria entre o Poder Executivo e a 4ª CRS, destacando a importância de um trabalho conjunto na construção e aprimoramento das políticas públicas de saúde na região. Durante o encontro, os 32 representantes de sete municípios da região estiveram presentes, incluindo Agudo, Dona Francisca, Nova Palma, Restinga Sêca, São João do Polêsine, Silveira Martins e Faxinal do Soturno.

Além das autoridades e técnicos municipais, o evento contou com a significativa participação de membros do Conselho Municipal de Saúde de Agudo, evidenciando a representatividade e o comprometimento da sociedade civil na construção e fortalecimento do Sistema Único de Saúde (Sus). A presença do conselho foi destacada como fundamental para a construção social das diretrizes que guiarão as políticas de saúde nos próximos anos.

A oficina foi uma oportunidade para os municípios discutirem e alinharem estratégias e metas, buscando garantir a melhoria contínua dos indicadores de saúde na região. A pactuação dos indicadores é um processo crucial para o monitoramento e avaliação das ações de saúde, permitindo ajustes necessários para atender às demandas da população de forma eficiente e eficaz.

Com a retomada das atividades da Pactuação de Indicadores em Saúde, os municípios e o Rio Grande do Sul reafirmam o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população, buscando sempre o fortalecimento do Sus e a promoção da saúde pública de maneira integrada e participativa.