Agudo se prepara para as comemorações de seus 61 anos de emancipação

Fevereiro se aproxima e com ele o aniversário de 61 anos de Emancipação Político-Administrativa de Agudo. As festividades acontecerão entre os dias 7 e 29 fevereiro.

As atividades iniciam no dia 7 de fevereiro, com o Rodeio Crioulo Intermunicipal do CTG Sentinela do Jacuí, com abertura oficial das comemorações no sábado, dia 8.

Na parte esportiva, também, acontecerá o Circuito Verão Sesc de Vôlei de Areia, no dia 9, o Torneio Regional Interseleções Sub-23, no dia 16; e o Torneio de Bochas Taça Beto Boeck, nos dias 22 e 29 de fevereiro.

O ponto alto da programação será no dia 16 de fevereiro, data do aniversário do município, com show com a Banda Barbarella, a partir das 19h Praça da Emancipação e Largo Aldo Berger.

Fonte: Prefeitura de Agudo