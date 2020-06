Agudo, Restinga Sêca e São Sepé participam de pesquisa sobre febre aftosa

O Estado do Rio Grande do Sul está buscando a evolução da condição sanitária para zona livre de febre aftosa sem vacinação e teve sua última vacinação de bovinos e bubalinos realizada no mês de abril de 2020. Entre as atividades visando o reconhecimento dessa nova classificação, está sendo realizado um estudo soroepidemiológico em todo o Rio Grande do Sul, iniciando neste mês de maio e com previsão de término em julho de 2020.

Na Supervisão Regional de Santa Maria foi definida uma amostragem de 23 propriedades que foram selecionadas através de sorteio. Cada município e propriedade selecionados levaram em conta alguns indicadores, como número de áreas com bovinos, total do rebanho bovino no município, tamanho médio das propriedades e movimentação de entrada e saída de bovinos.

As áreas sorteadas na Região Central envolvem dez municípios: Agudo, Jaguari, Júlio de Castilhos, Restinga Seca, Santa Maria, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul e Tupanciretã.

Um rebanho de 5025 bovinos será atingido pela abrangência do estudo, sendo selecionados dentro desse total aqueles que terão amostras coletadas. A faixa etária preferencial para a coletas são os bovinos com até 12 meses de idade. Mas poderão ser colhidos também animais de 13 a 24 meses se for preciso para completar a amostragem.

Fonte: Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural