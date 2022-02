Agudo: Regularização fundiária do Bairro Caiçara chega a nova etapa

Depois de décadas sendo aguardado, o projeto de regularização fundiária do Bairro Caiçara, em Agudo, avançou em mais uma etapa. O Executivo Municipal entregou nesta segunda-feira, dia 31, no Cartório de Registros de Agudo, a documentação que possibilitará a emissão das mais de 400 escrituras dos lotes.

“Uma pessoa com um documento provando que a casa é dela, é nada menos do que a comprovação da sua luta e do seu trabalho diário”, relatou o Prefeito, Luís Henrique Kittel. Ainda, conforme a Secretária de Administração e Gestão, Daniela Arguilar Camargo, os ajustes administrativos necessários para a expedição dos títulos no Cartório foram realizados de maneira ágil e dentro da legalidade, com o intuito de agilizar este importante projeto para a comunidade.

O responsável pelo Cartório de Agudo, Laerson Silveira e Silva, colocou o serviço à disposição e reconheceu o trabalho realizado pela Administração.

Participaram também do momento de entrega, o vice-prefeito, Pedrinho Müller, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, Maria Rosangela Roubuste, e o Presidente do Conselho de Habitação, Dilvo Prade.

PROJETO ERA AGUARDADO POR DÉCADAS

O projeto era esperado há mais de 16 anos. Em maio de 2021, após o levantamento topográfico dos terrenos foi realizado no ano de 2012, deu-se prosseguimento ao trabalho, por meio do recadastramento de lotes e informações dos moradores.

A Secretária de Assistência Social e Habitação, Maria Rosângela Roubuste, reiterou a importância do trabalho realizado e da continuidade dos ajustes administrativos necessários para a expedição dos títulos no Cartório. Segundo ela, os trabalhos consistiram em realizar ajustes de matrículas, analisar dados habitacionais e realizar ações de mobilização social.

A regularização dos lotes do Bairro Caiçara agora está em fase de expedição das escrituras, por parte do Cartório de Registros de Agudo.

Fonte: Prefeitura de Agudo