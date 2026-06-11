Agudo receberá investimento de R$ 1,3 milhão para modernização energética, em parceria com o Ministério de Minas e Energia

Economizar energia, reduzir custos e investir em sustentabilidade já não são apenas objetivos futuros para Agudo. A eficiência energética começa a fazer parte do calendário de grandes investimentos do município. Nesta quarta-feira (10), em Brasília, durante cerimônia promovida pelo Ministério de Minas e Energia, foram anunciados os projetos contemplados pela Chamada Pública Procel Energia Zero em Prédios Públicos, do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), e Agudo conquistou o 2º lugar nacional na seleção.

Representando o município, participaram da solenidade a secretária de Administração e Gestão, Daniela Camargo, e o diretor de Planejamento, Gabriel Puhl, que acompanharam a divulgação dos projetos contemplados na chamada pública voltada à eficiência energética em prédios públicos. Com a aprovação da proposta, Agudo garantiu aproximadamente R$ 1,3 milhão para a modernização energética da sede da Prefeitura Municipal.

O projeto apresentado pelo município prevê uma ampla transformação da estrutura do Centro Administrativo, com foco na redução do consumo de energia, melhoria do conforto térmico e adoção de soluções sustentáveis. Entre as intervenções previstas estão a substituição da cobertura do prédio por uma estrutura com isolamento térmico, instalação de brises para controle da incidência solar, aplicação de películas nos vidros, modernização completa da iluminação com tecnologia LED, adequação dos sistemas elétricos e substituição dos aparelhos de ar-condicionado por equipamentos de maior eficiência.

O investimento também contempla a implantação de um sistema de geração de energia solar fotovoltaica, permitindo que parte da energia consumida pela Prefeitura seja produzida no próprio local, reduzindo custos operacionais e contribuindo para a sustentabilidade ambiental.

A conquista coloca Agudo entre os municípios brasileiros que mais se destacam na busca por soluções inovadoras para a gestão pública. O projeto foi selecionado entre propostas de todo o país, demonstrando a capacidade do município de captar recursos, planejar investimentos estratégicos e transformar ideias em resultados concretos para a comunidade.

Além da modernização da estrutura física, a iniciativa proporcionará economia permanente aos cofres públicos, maior eficiência no uso dos recursos e melhores condições de trabalho para servidores e cidadãos que utilizam os serviços municipais. A expectativa é de uma redução anual de aproximadamente R$ 150 mil nos gastos com energia elétrica, recursos que poderão ser direcionados para outras áreas prioritárias da administração pública.

Fonte: Prefeitura de Agudo