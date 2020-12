Agudo recebe réplica de dinossauro

Foi entregue na manhã desta terça-feira, dia 1º de dezembro, na Prefeitura Municipal de Agudo, uma reconstrução em tamanho natural de dois fósseis icônicos oriundos do município, provenientes do afloramento paleontológico Sítio Janner, na Várzea do Agudo. As peças representam o dinossauro Bagualosaurus agudoensis e o cinodonte Exaeretodon riograndensis.

Bagualosaurus foi descrito por Flávio Augusto Pretto e colaboradores em 2018 e é um dos primeiros representantes de sua linhagem. Seus fósseis, bastante raros, só foram encontrados no município.

Já Exaeretodon, descrito por Abdala e colaboradores em 2002, é uma das espécies triássicas coletadas em maior abundância no Rio Grande do Sul e os afloramentos de Agudo são particularmente notáveis por preservarem uma grande quantidade de fósseis do animal.

As réplicas foram produzidas a partir dos espécimes originais no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia (CAPPA/UFSM) pelo atual diretor da instituição, Dr. Flávio Augusto Pretto, com a colaboração de Débora Moro e Jossano Morais, estudantes da instituição. Os materiais usados na confecção foram adquiridos pela Prefeitura Municipal.

Os fosseis da região colocam a Quarta Colônia no cenário mundial da Paleontologia. São tão raros e significativos que o território da Quarta Colônia busca o reconhecimento pela UNESCO de Geoparque.

O gesto de o município ter uma replica dos fosseis ali encontrados cativa a comunidade a cada dia mais envolver-se na preservação e valorização do patrimônio geológico-geomorfologico.

O CAPPA/UFSM, esta situado em São João do Polesine, e neste mesmo local é a sede do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia Condesus, que juntos formam grande parceria nas ações de interesse regional.

Fonte: Condesus