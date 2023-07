Agudo recebe 2ª Jornada de Literatura Infantojuvenil na próxima semana

A cidade de Agudo, vai receber nesta semana, a segunda edição da Jornada de Literatura Infantojuvenil. A ação faz parte do projeto Nos Trilhos dos Livros e da Leitura, que envolve as malas de leitura (sob a curadoria do promotor de leitura Maurício Leite) em 10 escolas municipais de Agudo, e também na APAE.

A Jornada de Literatura é voltada a professores de instituições de ensino de Agudo e da região e tem inscrições gratuitas. Dentro da programação estão oficinas que abordarão a leitura, os livros, a poesia, a ilustração e a formação de leitores (saiba mais no arquivo de descrição das oficinas). As inscrições podem ser feitas pelo link abaixo.

A programação também contempla os espetáculos ‘De conto a Canto’ e ‘O Museu Desmiolado’, ambos com entrada gratuita.

O projeto, além de envolver a segunda edição da Jornada de Literatura, também engloba a criação de espaços de leituras nas escolas, formação para os professores; festivais de leitura nas escolas; acervo acessível na Mala e nos Espaços de Leitura; e um Intercâmbio literário entre uma escola de Agudo e outra de Mértola (Portugal).

A convidada internacional desta edição da jornada é a escritora e ilustradora portuguesa Mafalda Milhões. Esta edição também conta com a participação e o olhar especial da ProfessoraEliana Yunes, que vem do Rio de Janeiro e tem seu nome ligado à história da valorização da leitura no Brasil com importantes trabalhos realizados para a Biblioteca Nacional, Fundação Nacional do Livro Infantil e para Cátedra UNESCO de Leitura.

Nos Trilhos dos Livros e da Leitura 2023 é realizado pela Chili, com promoção da Prefeitura Municipal de Agudo por meio da Secretaria de Educação. O patrocínio é da Dickow Alimentos e Cooperativa Agrícola Mista Agudo. Financiamento do Sistema Pró-Cultura RS.

Mais informações sobre as inscrições para as oficinas, para o espetáculo e mesa redonda neste link: https://shre.ink/jornadaliteratura2023