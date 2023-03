Agudo realizará neste sábado as atividades do “Saúde da Mulher”

Dentro da programação do Mês das Mulheres promovido pela Prefeitura de Agudo, ocorrerá neste sábado, dia 25, a atividade “Saúde da Mulher”.

A ação ocorrerá em dois locais. No Posto de Saúde Central, das 8h às 16h, com solicitação de Mamografia, coleta de preventivo mediante agendamento, consultas médicas e de enfermagem, além de testes rápidos. Na Unidade Básica de Saúde (UBS) Tia Laurinha, das 8h às 12h, com solicitação de Mamografia, sala de espera com psicóloga, coleta de preventivo mediante agendamento, Auriculoterapia, testes rápidos, consultas médicas e de enfermagem.

Durante a atividade haverá também caixas para arrecadação de materiais de higiene.