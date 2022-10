Agudo realizará nesta sexta-feira a Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente

A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia será o tema central dos debates da VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Agudo. A ação foi divulgada por meio do Decreto 128/2022, da Prefeitura de Agudo, que convoca a população, inclusive, crianças e adolescentes, especialistas e poder público, a participar da agenda nesta sexta-feira, dia 14.

A conferência é coordenada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) e tem apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. Entre os objetivos está promover a ampliação da participação, do controle social e do apoio institucional para a consolidação dos princípios constitucionais e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conforme a presidente do Comdica, Etiane Kemmerich, a conferência é uma oportunidade de identificar e discutir sobre violações e vulnerabilidades, bem como tratar sobre as ações necessárias para garantir a proteção integral, com respeito à diversidade. “Durante o evento, vamos identificar e discutir os problemas e deficiências existentes na estrutura de atendimento às crianças e adolescentes no município e dado encaminhamento de propostas para soluções”, ressalta Etiane.

Durante a oportunidade, será realizada também a eleição dos delegados à etapa estadual da conferência. O encontro acontece no Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Agudo e está marcado para iniciar às 8h30min, não sendo necessário se inscrever antecipadamente.

Confira a programação completa em https://bit.ly/3SEnz0e.

Fonte: Prefeitura de Agudo