O município de Agudo realizará nesta quarta-feira, dia 13, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a 3ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

As atividades terão inicio às 13h30min com a palestra “A fome voltou! Medidas Já!”, ministrada por Alcione Piasentin Claro. O evento é uma promoção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Agudo.