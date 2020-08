Agudo realiza mais uma edição da ‘Campanha Tradicionalista’ para doação de sangue

O Hospital Agudo e o Lions Clube de Agudo promovem no próximo dia 17 de setembro, mais uma edição da campanha de doação de sangue denominada ‘Campanha Tradicionalista’. A campanha tem como lema ‘Mostre teu orgulho Farroupilha. Doa teu sangue gaúcho, tche!’

Nesta edição, em função da pandemia do coronavírus, a doação não será realizada no Hospital, e sim, será disponibilizado transporte para os doadores até o Hemocentro Regional, em Santa Maria.

Respeitando as orientações de distanciamento social, serão transportadas somente 20 doadores. Os interessados devem entrar em contato com a direção do Hospital Agudo para agendar a participação na campanha, através dos fones: 3265-1122, 3265-1798 ou 99922-8197. A saída está prevista para ocorrer às 7h15min do Hospital Agudo, com paradas no Sicredi e Caixa Econômica Federal.

A campanha tem o apoio da Jaegertur e Hemocentro do Estado Rio Grande do Sul Hemorgs – através do Departamento de Sangue e Hemocomponentes.