Agudo realiza licitações para aquisição e instalação de pracinha infantil

A Prefeitura de Agudo abriu processo licitatório para a aquisição e instalação de uma pracinha infantil (playground), com grama sintética, junto a Praça da Emancipação.

O novo parque infantil será em madeira plástica, com plataformas, passarelas, tubos de ligação, tobogã, escorregador, balanços, entre outros, além de balanço, carrossel e gangorra inclusiva para cadeirante.

A licitação, modalidade Pregão Presencial, acontecerá nesta terça-feira, dia 30 de junho, às 14h, na Sala de Reuniões da Prefeitura.

Mais informações estão disponíveis no Edital 31/2020, no site www.agudo.rs.gov.br ou no mural da Prefeitura.

Fonte: Prefeitura de Agudo