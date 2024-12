Agudo realiza etapa municipal da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador nesta sexta-feira

A 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CNSTT), marcada para julho de 2025, terá início com etapas preparatórias em todo o Brasil. Em Agudo, a etapa municipal será realizada nesta sexta-feira, dia 6, na nova sede da Câmara de Vereadores, localizada na Rua Muniz Ferraz, 756.

O evento começará às 8h30min com o credenciamento dos participantes e contará com palestras conduzidas por representantes do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e especialistas locais. Após um “brunch”, os debates e atividades seguirão até as 17h, distribuídos entre o primeiro e segundo andares do local.

A conferência é uma oportunidade para que a população contribua na formulação de políticas públicas voltadas à saúde dos trabalhadores, integrando e descentralizando ações em todas as esferas do Sistema Único de Saúde (SUS). Organizada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) e promovida pelo Ministério da Saúde, a 5ª CNSTT ocorre após uma década da última edição dedicada ao tema.

Com o tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”, a conferência abordará três eixos principais:

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora;

Novas relações de trabalho e saúde do trabalhador e da trabalhadora;

Participação popular na saúde dos trabalhadores e controle social.

A convocação para a conferência foi aprovada em novembro de 2023 durante a 348ª Reunião Ordinária do CNS. Entre os objetivos, destaca-se a discussão de propostas para fortalecer a política pública de saúde no SUS, avaliar os impactos de longo prazo da pandemia de Covid-19 sobre a saúde dos trabalhadores e identificar mudanças nas condições e frequências de agravos à saúde decorrentes das transformações no ambiente de trabalho.

O evento em Agudo é uma etapa essencial do processo, permitindo que a comunidade local participe ativamente na construção de diretrizes que influenciarão as políticas nacionais.

Cronograma

8h30min- Credenciamento

9h- Abertura oficial;

9h15min- Palestra com Jean de Fraga Savegnago, Enfermeiro do CEREST( Centro de Referência em Saúde do Trabalhador)

10h30min- Palestra com Fabiano Ehrhardt, Advogado

11h25min- Formação dos grupos e trabalhar os 3 eixos temáticos à tarde;

11h30min- Intervalo para o “Brunch” (é uma refeição servida entre o café da manhã e o almoço e costuma substituir ambas refeições)

12h30min- Apresentação dos Indicadores em Saúde do Trabalhador

13h- Trabalho em grupos para elaborar as propostas

15h- Apresentação e definição e aprovação das propostas para etapa estadual

16h30min- Eleição dos Delegados

17h- Encerramento das atividades