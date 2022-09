Agudo realiza a campanha do “Setembro Amarelo”

A campanha do Setembro Amarelo teve seu lançamento na noite de quinta-feira, dia 1º, com a palestra do policial civil Lenon Goulart sobre o Papo de Responsa.

O Papo de Responsa é um programa da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul que tem como público alvo crianças e adolescentes, com a finalidade de estabelecer diálogo acessível.

Diversas atividades destinadas à prevenção do suicídio e preservação da vida serão realizadas pelo governo municipal durante o mês de setembro.

As ações alusivas ao Setembro Amarelo, contará com a seguinte programação:

Dias 13, 15, 16, 21, e 26: atividades de prevenção, através do programa Papo de Responsa da Polícia Civil. Local: escolas municipais e estaduais de Agudo.

17/09: 1ª Caminhada pela Vida, às 14 horas, com saída do Espaço Ser, com distribuição de camisetas para os 30 primeiros participantes.

19/09: Roda de Conversa, destinada as mulheres que realizam Oficinas do CRAS, às 14 horas. Local: CRAS, no Bairro Caiçara.

21/09: Roda de Conversa aberta para as comunidades, no Espaço Ser.

27/09: Roda de Conversa com moradores do interior, às 14 horas. Local: ainda a ser definido.

As atividades do Setembro Amarelo é uma parceria do Governo Municipal, Polícia Civil e CooperAgudo.

Fonte: Prefeitura de Agudo