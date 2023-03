Agudo: Publicado edital de licitação para obra de revitalização da “Praça do Clube”

A Prefeitura de Agudo publicou nesta quarta-feira, dia 1º, o edital n° 06/2023 da licitação da obra que pretende revitalizar a Praça Getúlio Vargas, popularmente conhecida como Praça do Clube. Os recursos são oriundos do Ministério do Turismo, através do Senador Paulo Paim, e contrapartida do Município de Agudo.

Estão previstas na obra a troca do passeio público, isto é, das calçadas, a construção de um novo sistema elétrico e de um chafariz, e a colocação de mobiliários, como bancos, luminárias e um balanço pergolado. Durante o projeto foi valorizada a preservação das árvores e do espaço verde já presente.

O objetivo principal do projeto é a promoção da segurança dos usuários do espaço, adequando o atual uso de forma a ser um espaço turístico na cidade, melhorando a qualidade de lazer da população e garantindo um espaço público de qualidade para os agudenses. “A revitalização da Praça do Clube é importante para melhorar a qualidade de vida e incentivar o turismo, atraindo visitantes e promovendo a cultura e história do local, ao mesmo tempo que gera receita para o nosso município”, destaca o prefeito Luís Henrique Kittel.

O certame acontece no dia 20 de março e tem modalidade de Tomada de Preços, ou seja, a empresa vencedora compromete-se no fornecimento de materiais e mão de obra para execução da obra. O valor estimado da obra é de 256.767,03, e o prazo de execução será de quatro meses. O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Agudo, na aba Portal da Transparência/Licitações.

Fonte: Prefeitura de Agudo