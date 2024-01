Agudo promove brechó solidário de verão para auxiliar famílias em vulnerabilidade social

Nesta sexta-feira, dia 26, Agudo se mobilizará em uma iniciativa solidária para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação abre as portas para o “Brechó Solidário de Verão”. A iniciativa pretende realizar a doação de peças de vestuário de verão.

O local do evento será na Secretaria de Desenvolvimento Social, esquina da Avenida Concórdia com a Rua Theodoro Woldt, ao lado da Praça da Emancipação. O brechó estará aberto das 8h às 11h e das 13h às 16h. O diferencial deste brechó é a sua origem solidária. As roupas disponíveis para doação foram arrecadadas durante a última campanha do agasalho, especificamente voltada para angariar itens de vestuário de verão. Essa iniciativa visa atender às necessidades específicas das famílias nessa estação, garantindo que todos possam desfrutar do verão com dignidade.

Além de proporcionar uma alternativa econômica para os moradores de Agudo renovarem seus guarda-roupas, o evento tem um propósito social importante. A organização pede ainda que os participantes tragam suas próprias sacolas para facilitar o transporte das roupas.

O “Brechó Solidário de Verão” representa mais uma iniciativa da Prefeitura de Agudo em busca de fortalecer os laços comunitários e promover a inclusão social.

Fonte: Prefeitura de Agudo