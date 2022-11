Agudo presente na Feira do Livro de Porto Alegre

Na última quinta-feira, dia 3, foi lançado em Porto Alegre o livro “Dina & Gudo” inspirado nos dinossauros encontrados no município de Agudo. O livro é de autoria de Roberto Rech, com ilustração de Fernando Bragança e lançado por meio da Editora Free Press.

O lançamento da obra literária ocorreu na Praça de Autógrafos da 68º Feira do Livro de Porto Alegre, que contou com a presença do autor e ilustrador de “Dina & Gudo”.

Também estava presente no ato o prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, a primeira-dama Tanusa Dumke, juntamente com a Secretária Substituta de Educação e Desporto, Carla Medianeira, e Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Djulia Ziemann.

Representantes de alunos, diretores e professores da rede escolar do município também estiveram presentes nesta oportunidade e puderam levaram um exemplar para casa.

A obra conta a história de dois dinossauros que viveram há milhões de anos, onde é, hoje, o município de Agudo – conhecido como o “Berço dos Dinossauros”.

Fonte: Prefeitura de Agudo