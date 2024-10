Agudo prepara Festa dos Idosos com palestra, música e dança para celebrar o Dia do Idoso

Nesta sexta-feira, dia 18, Agudo será palco de um evento especial em homenagem ao Dia do Idoso, celebrado no dia 1º de outubro. A festa, organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação (SDSH), ocorrerá na sede da Associação dos Servidores Municipais de Agudo (Aserma), a partir das 13h30min. O objetivo é proporcionar um dia de alegria, reflexão e confraternização para a população idosa do município.

O evento é destinado a todos os idosos de Agudo, a partir de 60 anos, que fazem parte dos grupos da terceira idade do município. Entretanto, aqueles que não participam de grupos também poderão se juntar à comemoração, bastando retirar seus convites antecipadamente na Secretaria Municipal de Assistência Social.

A programação inclui uma palestra com a médica Danieli Freitas de Souza, que abordará temas importantes sobre saúde e bem-estar na terceira idade, destacando cuidados essenciais para garantir uma melhor qualidade de vida. Logo após, haverá um momento de descontração com música, dança e um delicioso lanche preparado especialmente para os participantes.

O prefeito de Agudo, Luis Henrique Kittel, destacou a importância de valorizar e cuidar da população idosa. “Este é um momento especial para reconhecer o papel fundamental dos nossos idosos na construção da nossa comunidade e reforçar nosso compromisso em promover ações que proporcionem qualidade de vida e bem-estar a eles”.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Raquel Melo, ressaltou o empenho da administração em proporcionar eventos que promovam a integração social e o bem-estar. “A Festa dos Idosos é uma oportunidade para celebrar a vida e fortalecer os laços de convivência entre os nossos idosos, além de proporcionar informações essenciais para sua saúde”.

O evento promete ser uma tarde de muita alegria e celebração para todos os participantes, reafirmando o compromisso do município em promover ações de valorização e respeito à terceira idade.

Fonte: Prefeitura de Agudo