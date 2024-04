Agudo: Praça Getúlio Vargas em processo de revitalização

Fotos: Prefeitura de Agudo

O visual da nova Praça Getúlio Vargas, em Agudo, vai tomando forma com o avanço de cada etapa, pois a obra de revitalização já está com cerca de 90% dos trabalhos concluídos.

No local são realizadas obras de troca das calçadas, iluminação, instalação de mobiliários como bancos, luminárias e um balanço pergolado. Além disso, a novidade é a construção de um chafariz e valorização das árvores.

A obra conta com recursos financeiros de R$ 256 mil provenientes do Ministério do Turismo, por meio do senador Paulo Paim, e com contrapartida do município de Agudo.