Agudo poderá ser considerado “Berço Nacional dos Dinossauros”

O município de Agudo é o local onde foram encontrados fósseis de alguns dos mais antigos dinossauros do mundo, entre eles o Sacisaurus agudoensis; Pampadromaeus barberenai; Macrocollum Itaquii; e Erythovenator jacuiensis. Também, além de dinossauros foram descobertos outros vertebrados fósseis, como o Exaeretodon e o Trucidocynodon que eram cinodontes, isto é, animais com “2 dentes de cão” ou ainda o Rincossauro, réptil herbívoro pertencente à linhagem ancestral dos crocodilos e das aves.

Nesse sentido, o deputado federal Giovani Cherini, protocolou o Projeto de Lei 1313/21, na Câmara dos Deputados em Brasília, que confere ao Município de Agudo – RS a denominação de Berço Nacional dos Dinossauros.

Ao conceder para o município de Agudo o título de Berço Nacional dos Dinossauros, ressalta-se à comunidade cientifica nacional e a todos os brasileiros a importância destes achados. E, principalmente, possibilita ao município o aproveitamento do título para o turismo e desenvolvimento econômico local, uma vez que os dinossauros instigam a curiosidade das pessoas.

Além disso, os fósseis encontrados no Torrão Amigo atuam como impulsionadores da criatividade dos artesões locais, bem como atrai a atenção de pesquisadores e da mídia.

A articulação do Projeto de Lei contou com apoio da secretária de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo de Agudo, Djulia Regina Ziemann, e do prefeito, Luís Henrique Kittel.

Conforme Kittel, é preciso incentivar o turismo agudense em todas as frentes, pois ele promove o desenvolvimento do município. O prefeito enaltece o reconhecimento de Giovani Cherini em propor o Projeto em nível nacional.

Os fósseis encontrados em Agudo estão salvaguardados no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Universidade Federal de Santa Maria, em São João do Polêsine, instituição responsável pelas pesquisas, publicações e divulgação do patrimônio paleontológico da região da Quarta Colônia. O projeto também possibilita maior visibilidade ao Geoparque Aspirante Quarta Colônia.

O Projeto de Lei agora será distribuído, passando em três Comissões na Câmara dos Deputados e em duas Comissões no Senado Federal, e por fim, enviado a sanção do Presidente da República.

Fonte: Prefeitura de Agudo