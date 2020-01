Agudo poderá decretar Situação de Emergência devido a estiagem

Na manhã desta quarta-feira, dia 8 de janeiro, estiveram reunidos no Gabinete do prefeito de Agudo, Valério Trebien, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, Defesa Civil Municipal, Emater, Irga e instrutores de empresa de tabaco para analisar e contabilizar os efeitos causados pela estiagem no município de Agudo.

Conforme o prefeito Valério Trebien, durante o dia uma equipe irá percorrer localidades do município para realizar o levantamento de dados e fotos e na quinta-feira, dia 9 deverá ser assinado o Decreto de Emergência em Agudo.

Diante da escassez de água, a Defesa Civil está alertando para o uso consciente, principalmente, aos usuários das redes de água do interior.

Fonte: Prefeitura de Agudo