Agudo: Obra da Avenida Euclides Kliemann segue cronograma de execução

As obras de abertura e pavimentação da Avenida Euclides Kliemann, em Agudo, seguem o cronograma de execução. Conforme o planejamento, já aconteceu parte da abertura da via para melhorar a logística e as ações concentram-se agora na escavação para a remoção do material não adequado para a pista, preparação das valas para instalação de tubulação de esgoto e também supressão de parte da vegetação.

O investimento prevê pavimentar os cerca de 800 metros da via, construir uma ponte, área de passeio público e ciclovia, além de executar a infraestrutura de saneamento. “O caminho está aberto para o desenvolvimento”, destaca o Prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel. “Já avançamos bastantes e em breve teremos a oportunidade de visualizar a rua toda aberta”, finalizou o secretário de Obras, Maurício Ângelo.

A pavimentação deverá beneficiar de maneira direta mais de 2 mil famílias, reduzindo significativamente o trajeto para acesso ao Hospital Agudo. Além disso, a obra irá promover a ligação às localidades da região leste do município, e irá promover uma alternativa rápida, segura e eficiente para o escoamento da produção agrícola das culturas produzidas na região nordeste e leste do município.

Fonte: Prefeitura de Agudo