Agudo: Nova rede da Corsan levará água de qualidade a quem mora ao longo da ERS-348

A Corsan iniciará na próxima segunda-feira, dia 13, a instalação de rede de água ao longo da rodovia ERS-348, a partir da curva Goltz, no Cerro Chato, até a Escola Estadual Dom Érico Ferrari, em Agudo. A obra beneficiará mais de 200 pessoas do interior de Agudo e tem conclusão prevista para até seis meses. Considerando a canalização e as derivações necessárias, a extensão será de 7,5 quilômetros.

A nova rede vai ampliar o abastecimento pela Corsan no município e contemplar os moradores ao longo da rodovia que utilizam água de fontes alternativas, muitas vezes com limitações de volume e qualidade. Além da Escola Estadual Dom Érico Ferrari, mais de 60 famílias poderão fazer a interligação. Durante a execução dos serviços, a Prefeitura de Agudo irá auxiliar na segurança do trânsito com indicações nas vias.

Relacionamento com as comunidades

Na última quarta-feira, dia 8, foi realizada em Agudo, na Câmara de Vereadores, a primeira reunião comunitária do Programa Afluentes (foto) criado pela Corsan para ser um canal aberto de relacionamento entre a empresa e as comunidades. Os encontros, realizados em todas as regiões atendidas pela Corsan e com a participação de líderes comunitários, possibilitam conhecer as necessidades locais e ouvir, de perto, sugestões e opiniões de moradores para melhorar os serviços de saneamento.

A iniciativa faz parte do comprometimento da Corsan em ampliar e fortalecer o abastecimento de água e o tratamento de esgoto, com foco também no desenvolvimento social e na preservação do meio ambiente.

Fonte: Corsan