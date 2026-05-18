Agudo nomeia 10 novos merendeiros-serventes para reforço na educação

Com reforço no quadro de servidores da educação municipal, a Prefeitura de Agudo deu as boas-vindas, nesta segunda-feira (18), aos 10 novos merendeiros-serventes aprovados em concurso público e nomeados para atuar nas escolas da rede municipal de ensino. O encontro marcou o início da trajetória dos novos servidores no serviço público e contou com um momento de integração e capacitação técnica.

A recepção foi organizada pela Secretaria de Educação e teve como objetivo apresentar aos profissionais as rotinas de trabalho, bem como orientar sobre os procedimentos necessários para o desempenho das funções nas unidades escolares. Além da acolhida, também foi realizada uma capacitação técnica conduzida pela nutricionista Mariana Azambuja, que orientou os novos servidores sobre procedimentos relacionados ao preparo da alimentação escolar, boas práticas de manipulação de alimentos e cuidados essenciais para garantir a qualidade da merenda oferecida aos estudantes.

Os profissionais atuarão em escolas como EMEF Sete de Setembro, EMEI Paraíso da Criança, EMEF Santo Antônio, EMEF Santos Reis, EMEF Cívico-Militar Santos Dumont e EMEF Dom Pedro II, reforçando o atendimento e o suporte nas unidades escolares do município. A secretária de Educação, Andressa Hoffmann Limana, destacou que o momento foi importante para acolher os novos servidores e alinhar orientações técnicas desde o início das atividades. “Esses profissionais ingressam no serviço público por mérito, através do concurso público, e passam a integrar o quadro efetivo da educação municipal. A capacitação inicial é fundamental para que desempenhem suas funções com segurança e qualidade”, afirmou.

O prefeito Luís Henrique Kittel reforçou que as nomeações e o processo de integração demonstram a busca da administração municipal pela qualificação do serviço público. “A nomeação de servidores concursados garante a continuidade e a eficiência dos serviços prestados à população, fortalecendo a educação e garantindo um atendimento cada vez melhor para nossa comunidade escolar”, ressaltou.

Fonte: Prefeitura de Agudo