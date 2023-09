Agudo: Luivonir Dorneles assume Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo de Agudo passa a contar com uma nova liderança a partir desta sexta-feira, 1 de setembro. O empresário Luivonir Dorneles assume o cargo de Secretário da pasta, sucedendo a advogada Letícia Mahlke, que vinha exercendo a função de forma interina.

O prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, ressaltou a importância da escolha. “Luivonir é uma figura respeitada em nossa comunidade, e acreditamos que sua liderança será fundamental para impulsionar nossa economia”. Conforme o prefeito, a secretaria agora assumirá um posicionamento mais focado na área do desenvolvimento econômico.

Dorneles, um empresário com sólida experiência na área de negócios, traz consigo um conjunto de habilidades e visões estratégicas que prometem impactar positivamente a região. O secretário destaca que está confiante de que, com o apoio da comunidade, alcançará grandes conquistas. “Não queremos ser melhor, nem pior do que os outros, queremos ser diferentes”, destacou.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo de Agudo desempenha um papel fundamental no planejamento e execução de políticas públicas que visam o crescimento sustentável da cidade, a promoção da cultura local e o estímulo ao turismo.

Fonte: Prefeitura de Agudo