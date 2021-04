Agudo: Live debate alimentação da mulher durante fases da vida

Considerando que a saúde da mulher requer atenção e cuidados únicos devido às oscilações hormonais fisiológicas que ocorrem ao longo da vida, a o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas de Agudo, promoveu na segunda-feira, dia 12, uma live nas redes sociais para debater a alimentação e nutrição da mulher.

Na ocasião, a Assistente Social, Raquel Melo, e a Nutricionista, Mariana Azambuja, conversaram sobre as características das fases das mulheres e os cuidados que se deve ter, desde a infância, passando pela adolescência, até a fase menstrual e menopausa, além da gestação e amamentação.

Conforme Mariana, em todos os ciclos da vida, a mulher deve priorizar uma alimentação equilibrada baseada em alimentos que são naturalmente ricos em nutrientes e fibras, evitando ao máximo o consumo de alimentos industrializados e doces. Além disso, deve haver prática regular de atividade física e consumo diário de água.

As lives do CREAS acontecem com regularidade nas redes sociais. Acompanhe no Facebook @creasagudo.

Fonte: Prefeitura de Agudo