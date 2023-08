Agudo: Lançamento do projeto “Cidade Empreendedora” será nesta quarta-feira

Ocorre nesta quarta-feira, dia 30, em Agudo, o lançamento do projeto “Cidade Empreendedora”, uma parceria da Prefeitura de Agudo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), contando ainda com o apoio da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo (Acisa). A solenidade iniciará às 19h, no auditório da Acisa, quando será detalhado sobre as ações do projeto.

O Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae para o gestor público que quer direcionar, acelerar e sustentar o processo de desenvolvimento socioeconômico do seu município. O projeto possui quatro eixos prioritários que são: gestão municipal, educação, compras e desburocratização.

Na prática, uma das ações a serem desenvolvidas pelo projeto será a capacitação e consultoria de empresários locais para participação de licitações e compras na Prefeitura. O principal objetivo é potencializar a geração de emprego, renda e oportunidades de negócios em Agudo.