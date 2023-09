Agudo lança o programa Cidade Empreendedora

Em um evento repleto de expectativas, o Município de Agudo deu um passo histórico em direção a um futuro de prosperidade e crescimento: foi lançado oficialmente o Programa Cidade Empreendedora, em colaboração com o SEBRAE RS – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul.

Com o objetivo principal de engajar gestores e incentivar o crescimento econômico da cidade, criando um ambiente propício para a inovação, o investimento e o desenvolvimento de negócios locais, o evento aconteceu nesta quarta-feira, 30, na ACISA. A solenidade reuniu autoridades municipais, líderes comunitários, representantes de instituições e empresários.

O Prefeito Municipal, Luís Henrique Kittel, enfatizou a importância da iniciativa. “Estamos unindo forças com o SEBRAE RS para não apenas sonhar, mas concretizar nosso sonho de ver Agudo prosperar. Este programa é mais do que uma estratégia, é um compromisso com o futuro de nossa comunidade”, declarou o Prefeito.

O programa será realizado em quatro eixos estratégicos principais: Gestão Municipal, Desburocratização, Compras Públicas e Educação.

No eixo de Gestão Municipal, o foco recai sobre o aprimoramento das práticas de administração pública, visando otimizar processos, agilizar decisões e criar um ambiente que estimule o desenvolvimento, criando um cenário propício para o crescimento de negócios e empreendimentos locais. O segundo eixo, Desburocratização, é uma resposta ao desejo de simplificar os procedimentos administrativos para os empresários locais. Hoje, o tempo de abertura de uma empresa no município é em torno de 1 hora, e o objetivo é reduzir ainda mais ao remover obstáculos burocráticos e estimular um ambiente mais amigável para o empreendedorismo, incentivando a criação e expansão de negócios, através da qualificação da Sala do Empreendedor.

No terceiro eixo, Compras Públicas, a cidade reconhece o poder das compras governamentais como um motor de desenvolvimento, e terá como objetivo aumentar o índice de 46% de compras públicas em fornecedores locais, através da priorização e capacitação de fornecedores locais, estimulando a economia e fortalecendo as relações comerciais dentro da comunidade. E o quarto eixo, Educação, é uma pedra fundamental para a sustentabilidade a longo prazo do programa, a ser desenvolvida com os mais de 2 mil alunos da rede municipal, em temas como a educação financeira. Dessa forma, busca-se cultivar uma cultura de empreendedorismo desde a educação básica.

A presença do SEBRAE RS confirma o compromisso em capacitar empresários locais e fornecer orientação especializada para o crescimento sustentável dos empreendimentos. Maico Fabiano Fernandes, gerente regional do SEBRAE RS, compartilhou sua visão sobre a colaboração. “A parceria com Agudo é um reflexo de nossa crença no poder transformador do empreendedorismo”, disse.

Para o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo, Airton Wilhelm, à medida que o programa avançar, espera-se que novos negócios floresçam e o mercado se expanda.

Fonte: Prefeitura de Agudo