Agudo irá inaugurar Agroindústria da ASPROAG em benefício dos produtores rurais

Na próxima quarta-feira, 16 de outubro, Agudo celebrará um importante marco para o setor agrícola local com a inauguração da Agroindústria da Associação de Produtores Rurais de Agudo (ASPROAG). O evento está marcado para as 13h30min, na Rua Barão Von Kalden, e promete reunir autoridades, produtores rurais e a comunidade local para prestigiar a entrega desta obra que visa fortalecer a produção e comercialização de produtos da agricultura familiar.

Com um investimento total de R$ 214.999,92, a construção da agroindústria foi viabilizada por uma emenda parlamentar do Deputado Federal Paulo Pimenta (PT). A estrutura da agroindústria irá beneficiar diretamente os produtores associados da ASPROAG, oferecendo melhores condições para o processamento e a agregação de valor aos produtos locais, como frutas, hortaliças, conservas e derivados, ampliando assim as possibilidades de geração de renda e desenvolvimento econômico da área rural.

O Prefeito de Agudo, Luis Henrique Kittel, destacou a importância da obra para o município, tendo em vista o fortalecimento da agricultura familiar e da nossa economia local.

“A inauguração da agroindústria é um passo significativo para a valorização da agricultura familiar e para o fortalecimento da nossa economia local. Com esse espaço, nossos produtores terão melhores condições de trabalho e de colocar no mercado produtos de alta qualidade, valorizando o que é produzido em Agudo”, destaca Kittel.

Além de impulsionar a produção local, a agroindústria deverá contribuir para o fortalecimento das redes de comercialização, abrindo portas para novas oportunidades no mercado regional e estadual. A expectativa é que a nova unidade possa atender à crescente demanda por produtos de qualidade e incentivar a permanência das famílias no campo, oferecendo mais suporte e infraestrutura.

“Essa agroindústria representa um avanço significativo para os nossos produtores rurais, garantindo mais autonomia e oportunidades de crescimento. É uma conquista que reflete o compromisso da gestão em apoiar o desenvolvimento sustentável e fortalecer a agricultura familiar em Agudo.” – Lucas Bock, Secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental.

O evento de inauguração contará com a presença de autoridades municipais, produtores locais e representantes de entidades ligadas ao setor agrícola, que compartilharão esse momento de celebração e conquista para o município de Agudo. Assim, a Prefeitura de Agudo convida a população em geral para participar da solenidade de inauguração da agroindústria da ASPROAG.

Fonte: Prefeitura de Agudo