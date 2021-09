Agudo irá escolher as novas soberanas

O concurso que elege as representantes da beleza e da cultura de Agudo está de volta e com novidades. O município voltará a ter uma corte, com uma rainha e duas princesas.

Poderão participar mulheres de 16 a 24 anos, representando de uma escola, entidade, instituição, empresa ou clube de serviço, legalmente constituídos. As inscrições poderão ser feiras de 10 a 30 de setembro e a etapa final do concurso será realizada no dia 29 de outubro.

Para se inscrever é necessário ir até a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Sala 17 – 2º andar – Centro Administrativo Municipal, na Avenida Tiradentes, nº 1625, das 8h30min às 10h30min e das 14h às 16h.

As fases do concurso serão constituídas de palestra, ensaio fotográfico, vídeo de apresentação, entrevista e desfile.

Fonte: Prefeitura de Agudo