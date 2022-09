Agudo: Iniciada obra do espaço para agricultura e artesanato no “Jardim do Povo”

Nesta semana foram iniciados os trabalhos referentes a primeira etapa da obra do Volksgarten – Jardim do Povo, no Largo Aldo Berger, no município de Agudo. O objetivo dessa etapa é a construção de 10 cabanas no estilo germânico enxaimel para utilização dos agricultores familiares e artesãos.

O projeto foi idealizado de modo que a cidade de colonização alemã não perca as características. Sendo assim, as cabanas se assemelham ao modelo de construção germânico. O local ficará disponível aos pequenos produtores coloniais e artesãos do município para a venda das suas mercadorias.

Na totalidade, o projeto Volksgarten também prevê outros atrativos como, quiosque, chimarródromo, pórtico de entrada e concha acústica. No local, já há o “Espaço dos Dinos”, inaugurado em março deste ano, onde estão expostas as réplicas de dinossauros encontrados em Agudo.

O prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, avalia o espaço como um atrativo turístico e de lazer para a população. “Estamos qualificando e garantindo espaços de lazer e convivência para a nossa população, além de atrair visitantes da região e novos turistas”, completa Kittel.

O valor da obra é de R$ 297.990,00, com prazo de execução de três meses. Os recursos são provenientes por meio de Transferência Especial de Emenda Parlamentar, com contrapartida do município.

Fonte: Prefeitura de Agudo