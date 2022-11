Agudo inicia processo de escolha democrática de diretores de escolas municipais

A Prefeitura de Agudo publicou na sexta-feira, dia 18, o Edital 110/2022 que dispõe sobre as inscrições e estabelece as regras para o processo de escolha democrática de diretores (as) de escolas da rede municipal. A novidade na escolha é realizada mediante critérios de mérito e desempenho, de acordo com os termos do Decreto n° 124, de 14 de setembro de 2022.

Agudo possui dez escolas municipais, sendo que cada unidade escolar possui um(a) diretor(a). Agora, também todas as instituições passarão a ter vice-diretor(a). Para que seja efetivada a nomeação, os selecionados deverão passar por um curso de formação de gestores, com frequência de 100%.

Conforme o edital, o diretor de uma escola deve ser o coordenador do processo pedagógico e não apenas um gestor de contas e problemas. Para isso, o processo prevê que os candidatos apresentem um plano de ação com linhas gerais do projeto pedagógico e apresentação das propostas que evidenciam o compromisso com a aprendizagem dos alunos.

O cronograma inicia com as inscrições para o processo seletivo e também para o curso de formação de gestores. Os interessados podem se inscrever no período de 23 de novembro até dia 02 de dezembro de 2022.

O decreto que orienta o edital da seleção também indica que a Comunidade Escolar, em manifestação a ser formalizada pelo Conselho Escolar de cada unidade de ensino, poderá sugerir ao Executivo Municipal nomes prioritários a serem considerados para a designação em função de confiança e nomeação de Diretor de Escola e de Vice-Diretor de Escola.

Confira o edital em bit.ly/3TU11Zo

Acesse o decreto em bit.ly/3tMRdFO

Veja mais informações em bit.ly/3Xd9MRg

Fonte: Prefeitura de Agudo