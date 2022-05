Agudo inicia a distribuição das doações da Campanha do Agasalho 2022

Iniciou nesta segunda-feira, dia 23, a distribuição das doações arrecadadas referente a Campanha do Agasalho 2022. No turno da manhã, a estimativa é de que 3 mil peças já foram distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Conforme a primeira-dama Tanusa Dumke, a campanha mais uma vez tem uma grande adesão, tanto da comunidade que está doando, quanto das famílias que estão recebendo os agasalhos e calçados. “Agradecemos de coração a todos que contribuíram”, finaliza Tanusa.

Os agasalhos, calçados e demais itens de inverno estão disponíveis para retirada no Atlético Clube Avenida. “A expectativa é que seguimos com as entregas até quarta-feira, dia 25, ou enquanto durarem os estoques”, destaca a secretária municipal de Assistência Social, Maria Rosângela Roubuste.

As doações ocorrem de forma espontânea por toda a população agudense. Interessados em realizar doações podem entregar na Secretaria Municipal de Assistência Social (Avenida Concórdia, ao lado da Praça da Emancipação) ou na Prefeitura de Agudo. Ainda há a possibilidade de contatar a Prefeitura pelas redes sociais ou WhastApp 3265-1144 que servidores vão até a residência para buscar.

Fonte: Prefeitura de Agudo