Agudo inaugura primeira Creche Rural do município

Neste domingo, 16, a cidade de Agudo celebrou um marco significativo para a educação local: a inauguração da EMEIEF Alberto Pasqualini, a primeira creche rural do município. O evento contou com a presença de autoridades, comunidade e representantes da iniciativa privada.

Em seu discurso, a Secretária Municipal de Educação, Andressa Hoffmann Limana, destacou a importância do novo espaço para o fortalecimento da educação infantil no município. “A educação é a base da liberdade e do progresso. Só uma sociedade que valoriza o conhecimento, o mérito e o esforço consegue oferecer oportunidades reais para o crescimento de cada indivíduo”, enfatizou.

O projeto nasceu em 2022, a partir de uma demanda da comunidade, trazida pelos pais à Secretaria de Educação. Após um estudo de viabilidade, foi definida a antiga Escola Vasco da Gama como sede da nova creche. O processo envolveu negociações com a Associação Vasco da Gama, a Empresa Dickow, a Procuradoria Jurídica do Município e engenheiros da Prefeitura.

A parceria entre o setor público e a iniciativa privada foi essencial para a concretização da EMEIEF Alberto Pasqualini. A Empresa Dickow contribuiu significativamente, cedendo o espaço físico e fornecendo mão de obra qualificada, materiais e maquinário. Já a Prefeitura de Agudo investiu na aquisição de mobiliário, brinquedos, utensílios e na contratação dos profissionais que atuarão na unidade.

A creche, apelidada carinhosamente de “Albertinho”, inicia suas atividades em 2025, com capacidade para 30 crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses, funcionando inicialmente no turno da manhã. Para 2026, está em estudo a ampliação para período integral. “O investimento na educação infantil é um compromisso com o futuro de Agudo. Com a EMEIEF Alberto Pasqualini, garantimos um ambiente seguro e acolhedor para nossas crianças, permitindo que suas famílias trabalhem com tranquilidade e segurança.”, destacou o prefeito Luís Henrique Kittel.

Prazos para Inscrição e Matrícula

Os pais interessados em matricular seus filhos na nova creche devem ficar atentos aos prazos estabelecidos pela Secretaria de Educação:

• Inscrições: 17/02 a 21/02 (clicando aqui);

• Matrículas: 24/02 a 27/02 (presencialmente na Escola Alberto Pasqualini);

• Primeira reunião geral com os pais: 05/03 (noturno);

• Entrevistas individuais com os pais e professoras: 06 e 07/03;

• Início das atividades: 10/03.

Fonte: Prefeitura de Agudo