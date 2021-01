Agudo garante recurso para compra de caminhão pipa

Buscando garantir o transporte para o abastecimento de água no município em períodos de estiagem e entre outras questões, o município de Agudo garantiu a aquisição de um caminhão pipa por meio de emenda parlamentar de R$ 250 mil destinada pelo deputado Giovani Cherini.

Em entrevista à Rádio Integração, o prefeito Luis Henrique kittel informou que conseguiu no último dia 31 de dezembro a confirmação do empenho que será pago por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para a compra do veículo, recurso este de emenda extra do deputado Cherini. “Nós conseguimos empenhar em Brasília, no apagar das luzes. Esta é a primeira grande ação do mandato do kittel e do Pedrinho, antes mesmo de assumir, e já ter um recurso alcançado e empenhado”, destacou o novo prefeito.

Ainda conforme Kittel, a nova Administração Municipal vai buscar recursos com todos os partidos políticos, bem como conta com o trabalho e auxílio dos vereadores.