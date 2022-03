Agudo flexibiliza obrigatoriedade do uso de máscaras

A Prefeitura de Agudo retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial em locais abertos e fechados no município. O decreto 038/2022 foi assinado pelo prefeito Luís Henrique Kittel e publicado neste sábado, dia 12.

O texto considera os avanços no combate ao Coronavírus, as estratégias de saúde e planejamento, e baseia-se em análises da situação epidemiológica da Covid-19 no município de Agudo, como a vacinação. Segundo dados oficiais, 96,3% da população adulta já está vacinada com a primeira dose e 90,5% com duas doses da vacina contra o Coronavírus (Covid-19).

“Flexibilizar o uso de máscara não significa proibir de usar, mas sim dar a liberdade de escolha para quem quiser e para quem não quiser usar.”, reitera o Prefeito Kittel. O chefe do executivo também destaca a construção conjunta com a população realizada nesta semana sobre o tema, com ciência do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19.

O uso obrigatório, todavia, ainda se aplica aos hospitais, unidades de atendimento em saúde público ou privado, aos trabalhadores de saúde, inclusive estagiários, pacientes, acompanhantes ou visitantes, pessoas que se encontrem infectadas ou com suspeita de estarem contaminadas pelo Coronavírus (COVID-19), durante o período de transmissão, ou que apresentem sintomas gripais.

Também, estabelecimentos públicos e privados poderão solicitar o uso de máscara, quando julgarem necessário, mediante cartaz afixado em espaço de ampla visualização.

As regras definidas na disposição poderão ser revistas a qualquer tempo, de acordo com as taxas e índices de transmissibilidade da Covid-19 no município de Agudo.

Fonte: Prefeitura de Agudo