Agudo firma termo de cooperação com o Estado para construção de novas casas populares

A Prefeitura de Agudo celebrou, junto à Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o termo de cooperação que garante a construção de dez novas unidades habitacionais no município. As moradias serão instaladas no Rincão Despraiado, beneficiando famílias que perderam suas casas ou vivem em situação de risco em decorrência da calamidade pública de 2024.

A assinatura aconteceu nesta terça-feira, 16, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, e contou com a presença do secretário estadual de Habitação, Carlos Gomes, e do diretor adjunto de Habitação do Estado, Renato Fava, além do prefeito Luís Henrique Kittel, que representou o município.

As casas serão construídas com painéis de parede de concreto pré-moldado autoportante, em módulos de 44,33m² de área total. Cada unidade contará com 2 dormitórios, sala e cozinha conjugada, um banheiro e área de serviço externa, garantindo praticidade, conforto e durabilidade para os moradores. A execução das obras ficará sob responsabilidade do Governo do Estado, enquanto a Prefeitura de Agudo será responsável pela infraestrutura local, incluindo a patamarização dos lotes, rede de água e ligação elétrica.

O projeto integra o Programa”A Casa é Sua – Calamidades”, que tem como objetivo reassentar definitivamente famílias atingidas por desastres naturais, garantindo moradia segura, digna e em área previamente regularizada. Segundo o prefeito Luís Henrique Kittel, o ato representa um passo importante para a reconstrução e para a dignidade da população “Essas casas representam a retomada da vida em um lugar seguro, com estabilidade para que essas famílias possam reconstruir suas histórias”, destacou.

Além dessas novas moradias, outras dez casas já estão em fase final de construção no mesmo loteamento, viabilizadas por meio da doação realizada pelos Mórmons do Livro Selado, ampliando o impacto social e habitacional para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Fonte: Prefeitura de Agudo