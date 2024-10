Agudo: Festa do Dia das Crianças animará o Cras do Bairro Caiçara

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Bairro Caiçara, em Agudo, está preparando uma tarde repleta de diversão para as crianças da comunidade, com a realização da Festa do Dia das Crianças. O evento será realizado no dia 15 de outubro, das 13h30min às 17h30min, na sede do Cras, e é voltado para as crianças que participam dos programas sociais oferecidos pelo centro e residem no bairro.

Com brinquedos infláveis e diversas brincadeiras, a festa promete garantir muitas risadas e momentos de alegria. Além das atividades recreativas, as crianças poderão saborear lanches e algodão doce, tudo pensado para proporcionar uma tarde inesquecível.

A Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação, Raquel Melo, destaca a importância de eventos como este para a comunidade: “A Festa do Dia das Crianças é uma forma de fortalecer os vínculos sociais e oferecer um momento de lazer e descontração para as crianças que fazem parte dos nossos programas.”

O prefeito de Agudo, Luis Henrique Kittel, também enfatizou o compromisso da administração com a qualidade de vida das famílias: “Esse evento é mais uma demonstração do nosso esforço em promover bem-estar e integração social, especialmente para as crianças, que são o futuro da nossa cidade.”

A Festa do Dia das Crianças no Cras do Bairro Caiçara é mais uma ação que reforça o cuidado e a atenção da administração municipal com as famílias em situação de vulnerabilidade social, proporcionando momentos de alegria e inclusão para os pequenos.

Fonte: Prefeitura de Agudo