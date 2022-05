Agudo: Escola Willy Roos recebe o Papo de Responsa nesta terça-feira

Na manhã desta terça-feira, dia 17, a equipe do Papo de Responsa da 3ª Região Policial retornou à Escola Estadual de Educação Básica Professor Willy Roos, de Agudo, para realizar atividades preventivas com os professores e alunos.

Na ocasião, a policial Silvanna Lodi dialogou com aproximadamente 140 alunos das turmas do 1° Ano do Ensino Médio.

O “papo” foi produtivo, com reflexões sobre o uso indevido de drogas, bebidas alcoólicas e cigarros, citando questões relacionadas ao bullying, crime cibernético, uso de aparelho celular na escola, comprometimento e respeito em sala de aula, entre outros. A conversa teve a participação ativa dos estudantes, os quais também questionaram sobre a violência doméstica.

As atividades preventivas continuarão no turno da tarde para os alunos do Ensino Fundamental.

O Papo de Responsa da Polícia Civil iniciou em outubro de 2016, oportunidade que é realizado um diálogo descontraído sobre prevenção à violência e o papel do policial na sociedade, tendo como público alvo a interlocução com crianças, adolescentes e jovens.

Fonte: 3ª DPR